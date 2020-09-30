الإمارات تدعم اتحادات الكرة الآسيوية في لمواجهة وباء كورونا

نفذ اتحاد كرة القدم بالإمارات، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية، التي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوص الكشف عن فيروس (كورونا)».

جاء ذلك في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،ىالخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة (كورونا).

وكان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية، سالم الشامسي، قال: «بناء على متابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، نسّقت اللجنة والأمانة العامة مع الجهات المختصة في الدولة، لتوفير الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية، هي: طاجيكستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف، وأوزبكستان»، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانسجاماً مع ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة في جميع أرجاء العالم».

ومن جابنه، قال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، إن المساعدات التي يقدمها اتحادنا تأتي تعبيراً عن النهج الإنساني لدولتنا، وتجسداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم العون للبلدان المتضررة، مؤكداً أن العمل الإنساني جزء أصيل من ثقافتنا، ورثناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة: «الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للاتحادات الستة المستفيدة منها، انطلقت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة».