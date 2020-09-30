وزير الآثار: 250 ألف سائح وصلوا مصر الفترة الأخيرة (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم تعليق الطيران في 19 مارس نتيجة ظهور أزمة كورونا في العالم أجمع، وتم البدء في عودة السياحة الداخلية في 15 مايو بنسبة إشغال 25%، وتم ترفعها لـ 50% في بداية يونيو، وفي بداية يوليو تم فتح السياحة للعالم أجمع.

وأضاف "العناني"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه كان لا يتوقع قدوم أحد من السياح في أول يوليو وتفاجأ بوصول طائرتين في 1 يوليو، منوهًا بأن عدد الطائرات زاد حتى وصل لـ 25 طائرة يوميًا حتى نهاية أغسطس.

وتابع وزير السياحة والآثار، أنه نتيجة زيادة المرض خارج مصر وليس داخلها تقرر إجراء تحليل pcr للقادمين للحفاظ على أرقام الإصابات المنخفضة في مصر، والحفاظ على المحافظات السياحية، مشددًا على أن المحافظات السياحية وصلت لـ صفر كورونا، موضحًا أن هناك 250 ألف سائح وصلوا مصر من 15 دولة خلال الفترة الأخيرة، ولم يتم إصابة أي شخص منهم.

ونوه، بأن السفراء الذين قاموا بزيارة شرم الشيخ أشادوا بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار الجمعة الماضية بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.

وجاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.

وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.

وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تأتى هذه الزيارة في إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي المصري تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

وفى بداية الجولة قام الوزراء والسفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الاطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائري مصر.

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