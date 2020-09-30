تراجع إيرادات "مطاحن مصر العليا" لـ 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
مطاحن مصر العليا
مطاحن مصر العليا
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن  المؤشرات المالية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا، عن العام المالي الماضي (2019-2020) ، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 17.49 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم،  أنها سجلت صافي ربح بلغ 143.67 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 174.13 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 1.18 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحققت الشركة عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، صافي ربح مجمع بلغ 96.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية مارس 2020، مقابل 118.82 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 840.28 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 882.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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