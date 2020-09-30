ضبط ٣ قضايا غسيل أموال خلال ٢٤ ساعة

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (تزوير تأشيرات وإقامة- غسل أموال- كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد (4) أشخاص.. ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (10 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط ٦ قضايا إضرار بالمال العام خلال ٢٤ ساعة



واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (6) قضايا (إضرار بالمال العام – ترويج عملة أجنبية – تزوير أوراق – نصب سفريات– توظيف أموال) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

