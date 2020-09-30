ميدو: ناصر ماهر تطور بشكل كبير ويجب أن يعود للأهلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
مصطفى صابر
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صرح أحمد حسام ميدو بأن النادي الأهلي يجب أن يعيد ناصر ماهر لاعبه المعار إلى صفوف سموحة مرة أخرى في الموسم المقبل.


وخلال تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار قال ميدو : "ناصر ماهر تطور بشكل كبير وأعتقد يجب أن يعود للأهلي سيفيد الفريق كثيرا في مركز 10".


وأكمل: "أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة أصبح مميزا للغاية والفترة المقبلة سوف تشهد منافسة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز لضم اللاعب".


وأنهى حديثه قائلا: "ماجد سامي سيقوم بتسويق اللاعب بالشكل الأمثل خاصة أن اللاعب يمتلك الإمكانيات لذلك".

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