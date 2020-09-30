جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتنظيم معسكر لاستقبال الطلاب الجدد.





وأكد رئيس الجامعة، أن المعسكر يتضمن دعوة الطلاب الجدد للمشاركة في الأنشطة الطلابية وحملات توعية الطلاب للحفاظ على الصحة ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.



