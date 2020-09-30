جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
بسام عبدالحميد
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نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتنظيم معسكر لاستقبال الطلاب الجدد.
وأكد رئيس الجامعة، أن المعسكر يتضمن دعوة الطلاب الجدد للمشاركة في الأنشطة الطلابية وحملات توعية الطلاب للحفاظ على الصحة ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.
وأضاف رئيس الجامعة ان المعسكر يتضمن منافسات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية ويتم توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات المختلفة ويستمر المعسكر حتى الاسبوع الاول من بدء العام الجامعي 2020 2021.
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