انقطاع مفاجئ في مياه الشرب بعدد من قرى نجع حمادي بقنا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع المياه عن عدة قرى، بمركز نجع حمادي، شمالي المحافظة، بسبب حدوث كسر مفاجئ.

وأوضحت الشركة، أن السبب وراء الانقطاع كسر مفاجئ بخط قطر 8 بورصة وخط 4 بوصة أمام نجع عمران، بقرية القناوية والمغذى لهذه القري في فجر اليوم الأربعاء، أدى إلى انقطاع المياه عن قرى ( القناوية_ السلامية_ النجاحية_ نجع سالم_ نجع عمران).

وعبرت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة على أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.

كما تقوم الشركة، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو على الرقم 01275118225.

كما تم إرسال سيارات مياه لمجمع النجاحية الطبي لوجود وحدة غسيل كلوي بها وضمان استمرار العمل بها.

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