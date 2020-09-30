مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 19.1 نقطة مع بداية التعاملات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 19.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8303.52 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% رابحاً 63.17 نقطة ليصل إلى مستوى 13716.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.5 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.
 
وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل نسبة 1%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل وإدارة وتطوير العقارات  بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والطاقة بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي.
 
وقفز 142 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 7.57%، فيما تراجع 43 سهماً على رأسها سهم "أسمنت نجران" بنسبة 2.34%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.14%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "معدنية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 129.3 مليون ريال سعودي.

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