مؤشر سوق البحرين يصعد 0.35% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.35% رابحاً 5.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 197.1 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.41% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%.
 
وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن بيع المساهم الرئيسي Goldilocks Investment Company Limited، أمس الثلاثاء، 700 ألف سهم لتنخفض نسبة مساهمته من 88.699 مليون سهم تعادل 9.94% إلى 87.999 مليون سهم تعادل 9.86%.

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