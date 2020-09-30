مؤشر سوق البحرين يصعد 0.35% خلال التعاملات الصباحية

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.35% رابحاً 5.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 197.1 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.41% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%.