اتفاقية تعاون بين المنشآت السياحية وسياحة الفيوم لتبادل الخبرات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وقع عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والأستاذ الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، اتفاقية تعاون مشترك لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءه منظمات الأعمال وزيادة السياحة بمحافظه (الفيوم) لمدة 3 سنوات قابلة للتحديد.

وشهد التوقيع الأستاذة الدكتورة سوزان بكرى أستاذ الدراسات السياحية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقًا، وهشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة.

ويقضي الاتفاق في بنوده تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديرى المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من الاستفادة من المحتوى العلمي لمكتبه المعهد مجانًا، والتعاون المشترك فى مجال التدريب لصالح الطلبة والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية وذلك بترتيب مسبق بين الكلية والغرفة.

وسيتم تفعيل الاتفاقية من خلال إصدار الغرفة لمنشور دورى لأعضاء الجمعية العمومية يوصيهم ويحثهم على التعاون مع الكلية، بشأن التدريب العملى لطلابها طبقًا لبروتوكول التعاون فيما بينهم لمن يرغب في التعاون ولتحقيق الهدف الأساسى من التدريب الذى يسهم فى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

وتضمن بنود الإتفاق قيام كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية داخل الكلية بأجر رمزي لتحقيق الهدف المرجو من التدريب وهو رفع كفاءة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية.

تنظيم وإقامة ندوات المشاركات المجتمعيه بين ممثلي قطاعات المنشآت السياحيه فى مختلف المحافظات وأعضاء هيئهة التدريس لمعرفه آهم الموضوعات والمشكلات بشان صناعة السياحة والعمل على حلها علميًا وعمليًا.


إلى جانب عقد ندوات مشتركه بين الكلية وغرفه المنشآت والمطاعم السياحية لنشر الوعى السياحى والتوعية بآهمية السياحة ومردودها على الإقتصاد المصرى وذلك بمقر الكلية او الغرفة او بالمنشآت التابعه لها أو بأي قاعة مؤتمرات.

فضلًا عن إقامة المؤتمرات المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر الكلية او بمقر المنشآت التابعه لغرفة المنشآت السياحيه على مستوى الجمهوريه بترتيب مسبق او بأسعار متميزه تشجيعا لهذا النمط.

وأكد الإتفاق على إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلميه وتسجيل الرسائل فى المشاكل التى تعترض قطاع السياحة وخاصه قطاع المنشآت والمطاعم السياحية على أن تقوم الغرفة بموافاه الكلية بأهم المشاكل التى تعترضها.

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