عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
الشيخ نواف الأحمد الصباح
الشيخ نواف الأحمد الصباح
وكالات
Advertisements

تعهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.

 

وأكد أمير الكويت الجديد، على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وكان قد أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، توفي في الولايات المتحدة الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الكويت.

 

وأعلن المجلس، مساء أمس الثلاثاء، رسميًا، تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

 

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة امير الكويت نواف الاحمد مجلس الامة الكويتى الشيخ نواف الأحمد الشيخ أحمد الصباح أول تصريح أمير الكويت الجديد

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يتراجع: أخطأت في قرار الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ أقل من ساعتين

القلق يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

منذ أقل من ساعة

على معلول يتمسك بالأهلي ويرفض عرضا خرافيا من بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أحمد حسن: عُرض على العمل في الأهلي من فترة.. ومندهش من موقف فايلر

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الترسانة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو يشكو ويعلق على اللحاق بـ"داير" في دورة المياه

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

'الأعلى للإعلام' عن أمير الكويت: عاش مخلصًا لقضايا بلاده

بصورة ودعاء.. رئيس مجلس الأمة الكويتي ينعي الشيخ صباح الأحمد

عاجل.. نواف الأحمد أميرًا للكويت

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة أمير الكويت

بعد قليل.. بيان هام من وزير الداخلية الكويتي

بعد وفاة صباح الأحمد.. الكويت تعلن الحداد 40 يومًا وتعليق العمل

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

10:07 ص

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

08:05 ص

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

10:32 ص

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟