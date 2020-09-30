عاجل.. السيسي يبعث برقية تهنئة لأمير الكويت الجديد

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة للأمير نواف الأحمد الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا للكويت، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وأعرب الرئيس السيسي، عن أطيب الأمنيات بالتوفيق لأمير الكويت الجديد.



وأكد الرئيس على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين مصر والكويت.