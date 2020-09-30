عاجل.. السيسي يبعث برقية تهنئة لأمير الكويت الجديد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة للأمير نواف الأحمد الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا للكويت، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أطيب الأمنيات بالتوفيق لأمير الكويت الجديد.

وأكد الرئيس على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين مصر والكويت.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الترسانة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

القلق يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

منذ ثلث ساعة

على معلول يتمسك بالأهلي ويرفض عرضا خرافيا من بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن: عُرض على العمل في الأهلي من فترة.. ومندهش من موقف فايلر

منذ ساعة و 23 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 11 ساعة

مورينيو يشكو ويعلق على اللحاق بـ"داير" في دورة المياه

منذ أقل من ساعتين

اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ أقل من ساعتين

ميسي يتراجع: أخطأت في قرار الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:37 ص

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

10:07 ص

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

08:05 ص

برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

10:32 ص

عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟