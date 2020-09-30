تعيين إبراهيم عوض سكرتير مساعد لمحافظة القاهرة بدلًا من عبدالعزيز

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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بتعيين اللواء إبراهيم عوض سكرتيرًا مساعد لمحافظة القاهرة، بدلًا من مصطفى عبدالعزيز.





وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، المنعقد حاليًا بديوان عام المحافظة، بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.





وحرص اللواء خالد عبدالعال، على توجيه الشكر لمصطفى عبدالعزيز على الفترة الذي قضاها سكرتيرًا مساعدًا للمحافظة، متمنيًا له التوفيق فيما هو قادم.



