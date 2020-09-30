مخاطر القوارض والفئران.. ندوة بزراعة القليوبية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقدت مديرية الزراعة في القليوبية، اليوم الأربعاء، ندوه تنشيطية لمديري إدارات القوارض بجميع مراكز المحافظة، للتنبيه بمخاطر القوارض وخصوصا الفئران ما بعد المحاصيل الصيفية. 

عقدت الندوة بإشراف المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وبحضور كلا من المهندس يوسف بهلول مدير عام المركز الإقليمي لشرق الدلتا، والمهندس طارق عبدالوهاب محمد مدير عام إدارة القوارض بالمديرية. 

واستعرضت الندوة أهم طرق مكافحة القوارض ومنها "التوازن البيئي والذي لا يمكن التدخل فيه مثل تغذي القطط والثعابين على الفئران والمكافحة الوقائية مثل استخدام المصايد بوضعها جنب الجدران في اتجاه الأبواب مع وضع الطعم المحبب للفئران مثل رأس السمك والجبنة. 

وأكدت الندوة على أن أفضل الطرق للتخلص منها هي وضع المصيدة في وعاء من الماء حيث تتعرض للاختناق ويجب عدم إلقاء النافق من الفئران في الشارع لسوء مظهرها، كما أن تراكم الحشرات عليها يؤدى إلى نقل الأمراض للإنسان حيث يجب وضع الفئران النافقة داخل كيس بلاستيك ووضعها في القمامة.

بالإضافة إلي المكافحة الكيماوية وتعنى استخدام المبيدات ومنها سريع المفعول ولكنها خطر على الإنسان والحيوان حيث أن مفعولها قوي وسريع.
مخاطر القوارض والفئران.. ندوة بزراعة القليوبية
مخاطر القوارض والفئران.. ندوة بزراعة القليوبية
مخاطر القوارض والفئران.. ندوة بزراعة القليوبية
مخاطر القوارض والفئران.. ندوة بزراعة القليوبية

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