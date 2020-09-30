روسيا توافق على إمداد شركة مصرية بـ 25 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن صندوق الثروة الروسي، صباح اليوم الأربعاء، موافقته على إمداد شركة فاركو المصرية، بـ 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نشر علماء روس أول تقرير عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، قائلين إن الاختبارات المبكرة أظهرت علامات استجابة مناعية.

 

وقال التقرير الذي نشرته المجلة الطبية The Lancet إن كل مشارك طور أجسامًا مضادة لمكافحة الفيروس ولم يكن له أي آثار جانبية خطيرة.

 

وقد رخصت روسيا اللقاح للاستخدام المحلي في أغسطس الماضي، وهي أول دولة تفعل ذلك وقبل نشر البيانات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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