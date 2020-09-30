اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد

بات بيتسو موسيمياني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي الأوفر حظًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي يقود اليوم الأربعاء المباراة الأخيرة له مع الفريق الأحمر أمام الترسانة.





ووافق رئيس نادي صن داونز على رحيل موسيماني عن تدريب الفريق الجنوب إفريقي بصورة ودية وذلك عقب الجلسة التي جمعته معه، وسمح له بالتفاوض مع الأهلي لتدريب الفريق الأحمر.





ومن المنتظر أن يصطحب موسيماني مساعده والمعد البدني ومحلل الأداء في الجهاز الفني للفريق الأحمر.





وقام موسيماني ومساعديه بإجراء اختبار كورونا خلال الساعات القليلة الماضية استعدادًا للسفر إلى القاهرة.











