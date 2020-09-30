موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:04 م
الفجر الرياضي
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وعد بيتسو موسيماني المدير الفني المرشح لنادي الأهلي مسئولي القلعة الحمراء بتسهيل التعاقد مع جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي وذلك خلال المفاوضات بينهما في الأيام القليلة الماضية.
وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع بيتسو موسيماني لتدريبه خلفًا لرينيه فايلر بعدما
استقال موسيماني من تدريب صن داونز.
الجدير بالذكر أن موسيماني سيصل إلى القاهرة يوم الخميس تمهيدًا لإتمام
إجراءات التعاقد مع الأهلي ومن ثم قيادة مران الجمعة.
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