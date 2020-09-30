رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

طلب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من إدارة ناديه التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت صحيفة "ماركا" عن أن كومان يريد حسم التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي بالإضافة إلى الإسباني الشاب إيريك جارسيا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

من الجدير بالذكر أن برشلونة حسم صفقة الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو دست من أياكس أمستردام الهولندي ومن المتوقع الإعلان عنها اليوم.