حرب بين برشلونة وسان جيرمان على مدافع تشيلسي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
روديجر
روديجر
الفجر الرياضي
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يرغب توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع أنطونيو روديجر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت محطة "آر إم سي سبورتس" عن رغبة النادي الفرنسي في ضم لاعب خط الدفاع 27 عاماً والذي يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى نهاية يونيو 2022، وهو ما يعني أن انتقاله الآن ستكون له تكاليف.

 

ولم يعد فرانك لامبارد المدير الفني لتشلسي، يعتمد في الفترة الأخيرة على روديجر صاحب الـ31 مباراة دولية، والذي انتقل في صيف 2017 من ايه إس روما الإيطالي إلى تشيلسي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن روديجر مطلوب في برشلونة الإسباني أيضًا لا سيما أن رونالد كومان مدرب الفريق يراه خير تدعيم لخط الدفاع.

 

 

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