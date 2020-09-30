البنك الاهلي ضيفا على المنيا بدوري القسم الثاني

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
سالم خليل
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يحل فريق البنك الأهلي، ضيفا على فريق المنيا، في الثالثة من عصر الخميس، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب إستاد جامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة العشرون، لمسابقه دوري القسم الثاني، للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.

الفريق المنياوي يسعي لمواصله سلسله الانتصارات، والابتعاد عن شبح الهبوط المهدد به، خاصة بعد أن حقق فوزا مهما وغاليا علي فريق تليفونات بني سويف بثلاثه أهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد بني سويف الرياضي.

في حين يسعي البنك الأهلي، صاحب المركز الثاني، إلى تحقيق الفوز، والاقتراب من الصداره، خاصه، وأن الفارق نقطتين بينه وبين المتصدر بني سويف.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل الجولة الماضية، مع فريق سوهاج، بهدف لكل فريق في المباراه التي جاءت على ملعب البنك الأهلي.

والتقى البنك الأهلي مع المنيا، في مباراه الدورالأول، علي ملعب البنك الأهلي، وتمكن الفريق المنياوي، من الفوز بهدفين نظيفين.

ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز السابع ولديه من النقاط 25 نقطة، وذلك بعد أن حقق 7 انتصارات ، 4 تعادلات، 8 هزائم. 

في حين يخوض فريق البنك الأهلي المباراه، ولديه من النقاط 39 بعد أن حقق 11 فوزا، 6 تعادلات، وهزيمتين، ويحتل المركز الثاني برصيد  39 نقطة.

 المجموعه الأولي 

1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25 نقطة
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10 -الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة

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