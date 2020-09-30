غدا.. صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، علي جاهزية جميع منافذ الهيئة لإستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولي والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية غدا الخميس الموافق الأول من أكتوبر2020، ودون التقيد بمواعيد لإنتهاء يوم العمل والممتد حتي حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ علي إستحقاقاتهم.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعه الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي A.T.M مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 10 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي كانت قد اعلنت عن خطة صرف معاشات شهر أكتوبر والمرتكزة علي تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح حيث تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع، أما الصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاءالموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر.

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