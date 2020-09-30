د.حماد عبدالله يكتب: الهيئات الإقتصادية " الخاسرة " !!









المتابع لسياسات الدولة فى إتجاة تجويد إدارة أصولها المملوكة لها – كل حسب حقبته الزمنية والسياسية ، سواء فى إقتصاد موجة ، وصفقات متكافئة مع دول إشتراكية حليفة ( الكتلة الشرقية سابقاً ) ، وتوجه بإنتاج خدمات وتعليم وصحة للشعب شبة مجانية ، وتعيين كل الخربجين فى وظائف بجميع أجهزة الدولة ، قطاعها الإنتاجى والخدمى ، ودون مراعاة للإحتياجات الفعلية أو لنوعية الخريجين ، وذلك من خلال مكاتب القوى العاملة .

أصبحت أصول الدولة المملوكة لها ، أصبحت عصراً من عصور المماليك فعلاً ، ولا يمكن الإلتفات إليها بحزن أو بعدم الرضا أثناء التطوير أو التغيير أو التخلص من بعضها بإسلوب علمى ، وشفاف وضمان للعائد الإقتصادى والتشغيلى المرتقب .

من هذه الإصلاحات، ومن المعروف أن الهيئات الإقتصادية وهى فى الأول كيانات كان يجب أن تستقل بالكامل عن الموازنة العامة للدولة ، وتعمل وفق أسس إقتصادية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1979 والذى عدل بقانون رقم 53 لسنة 1993 ، والخاص بالموازنة العامة للدولة وتم فصل موازناتها عن الدولة ، وبالتالى تعتمد ميزانياتها من مجلس النواب ، وأصبحت هذة الهيئات وحدات إقتصادية مستقلة ذات شخصية إعتبارية لها إستقلال مادى وإدارى ، وكان من المفترض أن تحقق هذة الهيئات فوائض مالية أو على الأقل تسهم فى تمويل نفسها ذاتياً وهذا مالم يحدث فى الغالب الأعم .