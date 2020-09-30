ميسي يتراجع: أخطأت في قرار الرحيل عن برشلونة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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أكد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أنه ارتكب بعض الأخطاء في مسألة إصراره على الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري، مشدداً في الوقت ذاته على أنه إذا كانت هناك أخطاء فهي فقط، لجعل برشلونة أفضل وأقوى.

 

وقال ميسي لصحيفة سبورت الإسبانية: "بعد الكثير من المضايقات، أود أن أضع حداً لهذا الوضع، يجب أن يتحد كل المنتمين لبرشلونة، وتوقع الأفضل للنادي فيما هو قادم.. أعترف بأخطائي، وإذا كانت موجودة، فكانت فقط من أجل جعل برشلونة أفضل وأقوى".

 

ويرى الهداف التاريخي لبرشلونة عبر تاريخه: "دمج العاطفة والحماس معا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، ويجب أن نتحد دائماً ونسير جميعاً في نفس الاتجاه".

 

وتابع: "كنت أريد إرسال رسالة لكل الأعضاء، ولكل جماهير النادي التي تتابعنا، إذا شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق مما قلته أو فعلته، فيجب أن يتأكد من أنني فعلته مع التفكير فقط فيما هو أفضل للنادي".

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