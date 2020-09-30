بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى أمير دولة الكويت



حيث اصدرت البطريرك ابراهيم اسحق بيانا وجاء بنص البيان:



باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي الشيخ الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي توفي صباح اليوم طالبين العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.



فى سياق اخر افتتح امس غبطة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، لقاء كهنة الايبارشية البطريركية المنعقد لمدة يومين تبدء من اليوم ٢٩ سبتمبر.



وشاركة فى الخدمة نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية،وينعقد اللقاء في الفتره بين يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من شهر سبتمبر ويوم الاربعاء ٣٠ من نفس الشهر وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون، ويحضر اللقاء العديد من اباء كهنة الايبارشية البطريركية.



وتخلل الافتتاح كلمة غبطة البطريرك والتي عبر فيها عن سعادته بذلك اللقاء، ثم القي كلمته من الكتاب المقدس داعيا الجميع لسماع صوت الله وسط الضوضاء، تلاها كلمه نيافه الانبا باخوم وتعريفه لهدف اللقاء وتعريف بالدار.

كما قدم نيافته كلمه تعريفية بالسنة الرعوية الجديدة تحت شعار " كلمة الله "، مستعينا بكلمة البابا فرنسيس وهي " يوجد في حياتنا الضروري والاكثر ضروره ويجب ان يكون الاكثر ضروري في حياتنا هو كلمة الله ". واختتم اليوم بالصلاه الختاميه الجماعية مع غبطة البطريرك.



هذا ويحتوي يومي اللقاء صلاة القداس الالهي، لقاء روحي مع الاب انطونيوس فايز، ايضا مناقشات عامه حول السنه الرعوية والتكوين الدائم للاباء الكهنة بالاضافه الي تقييم للعام السابق وتقديم المقترحات والافكار للسنة الحاليه ثم اختتام اللقاء بالصلاه الجماعية الختامية مع نيافه الانبا باخوم.



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تحتفل اليوم الاقباط الكاثوليك بمصر، بعيد القديسين ميخائيل وجبرائيل وروفائيل رؤساء الملائكة.



وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني إنه يُقسّم الملائكة إلى 9 أجواق هم الملائكة، ورؤساء الملائكة، والأرباب، والسلاطين، والقوات، والسيادات، والعروش، والكاروبيم، والساروفيم.



وأضاف وليم: "أمّا مهمّتهم فتقضي بالتأمّل بالله وبحبّه وتمجيده، كما بتنفيذ مشيئته لأجل حسن سير الكون وخلاص البشر؛ أضف إلى ذلك تنفيذ مهمّات مختلفة على الأرض".

نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشيخ الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والتي توفي صباح امس الثلاثاء.