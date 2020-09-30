مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الترسانة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الترسانة، اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، على ملعب الإنتاج الحربي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق بني سويف بفارق أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الشواكيش على حساب نادي إنبي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي وتم حسمه بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يجري السويسري رينيه فايلر بعض التغيرات على تشكيل الأحمر أمام الترسانة، حيث سيدفع ببعض العناصر الشابة، والتي سيكون في مقدمتها مصطفى شوبير في حراسة المرمى بعد إراحة محمد الشناوي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترسانة:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد شكري، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتحي

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أليو ديانج

خط الهجوم: أجاي، بادجي، محمود كهربا

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