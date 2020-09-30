جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

يواصل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.





تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر باقي منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأربع مباريات جديدة في هذه الجولة.





وفيما يلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:

1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف.

2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف.

3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان.

4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان.

5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان.

6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان.

7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان.

8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.



