جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
حسام مجدي
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يواصل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.
تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر باقي منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأربع مباريات جديدة في هذه الجولة.
وفيما يلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:
1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف.
2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف.
3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان.
4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان.
5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان.
6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان.
7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان.
8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.