جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر باقي منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأربع مباريات جديدة في هذه الجولة.

وتعتبر أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز اليوم هي مباراة نادي ريال مدريد ونادي بلد الوليد ومباراة فريق ويسكا وفريق أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم:
- ريال بيتيس 6 نقاط.
2- غرناطة 6 نقاط.
3- ريال سوسييداد 5 نقاط.
4- سيلتا فيجو 5 نقاط.
5- فالنسيا 4 نقاط.
6- ريال مدريد 4 نقاط.
7- خيتافي 4 نقاط.
8- فياريال 3 نقاط.
9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط.
10- برشلونة 3 نقاط.
11- إشبيلية 3 نقاط.
12- ليفانتي 3 نقاط.
13- أوساسونا 3 نقاط.
14- أتلتيك بلباو 3 نقاط.
15- قادش 3 نقاط.
16- هويسكا نقطتان.
17- بلد الوليد نقطتان.
18- إيبار نقطة.
19 ديبورتيفو ألافيس نقطة.
20- إلتشي بدون نقاط.

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ 37 دقيقة

مدرب أجنبي يقترب من خلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

12:03 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

05:01 ص

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

03:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟