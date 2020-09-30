ورشة "موسفيلم" تقيم مهرجان "الأفلام الذهبية

أطلقت ورشة " موسفيلم" السينمائية الروسية الجمعة 25 سبتمبر الماراثون السينمائي لأفضل الأفلام من إخراج السوفيتي الروسي المخضرم الراحل، سيرغي بوندارتشوك (1920 - 1994).

وذلك بعنوان " موسفيلم ، مجموعة الأفلام الذهبية".

وقال مدير التلفزيون الرقمي الروسي، إيفان كودريافتسيف، إن عصر، بونداتشوك هو عصر السينما السوفيتية العظيمة التي حملت إلى المشاهد حقائق خالدة. لذلك حاز "فيلم "الحرب والسلم" من إخراج بوندارتشوك" على جائزتي "أوسكار" و"الكرة الذهبية" الأمريكيتين وجائزة مهرجان موسكو السينمائي. وتعتبر أفلامه وأفلام المخرجين السينمائيين المعاصرين له معيارا فنيا ورثناه ونقتدي به".



