العاهل السعودي: أمير الكويت له في نفسي مكانة عظيمة

نعى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، لافتا إلى أن التاريخ سيكرّس ذكرى حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.



وقال العاهل السعودي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".



وأضاف "بن عبدالعزيز": "نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في وقت سابق وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.