ترامب يفتح النار على "بايدن": ابنك حصل على 3 ملايين دولار من موسكو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأمريكيين سيحصلون على لقاح لفيروس كورونا قريبا، لافتا إلى أن الإعلام ينحاز لمنافسه جو بايدن.

وأضاف "ترامب"، في المناظرة الكلامية الأولى مع منافسه جو بايدن، قائلا، إن بايدن يريد إغلاق الولايات المتحدة لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي في عهده حقق أرقاما قياسية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن حكام الولايات الديمقراطية يرفضون فتح الاقتصاد، لافتا إلى أنه من ضمن دافعي الضرائب، وأنه دفع 750 مليون دولارا كضرائب في 10 سنوات.

ووجه حديثه إلى منافسه قائلا: "إذا أصبحت رئيسا ستتسبب بركود اقتصادي"، متهما نجل بايدن بالحصول على 3 ملايين دولار من موسكو.

هذا، وانتهت منذ قليل، المناظرة الكلامية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث شهدت عدة اشتباكات كلامية.

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