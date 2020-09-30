تعرف على موعد حلقة نيللي كريم في "قعدة رجالة"





تحل النجمة نيللي كريم ضيفة في الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة وذلك يوم السبت المقبل 3 أكتوبر حصريًا على OSN، فكيف ستفلت من قبضة الثلاث رجال نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، خاصة بعد تطرق إحداهم إلى أزمة العنوسة.





وخلال الحلقة ستهاجم نيللي كريم النجم قيس الشيخ عبرت نيللي عن وجهه نظرها فالرجال التي تعتمد علي المرأة واستغلالها بانه نطع وبعد تهكم النجم نيقولا معوض حول عدم زواج السيدات.





و ستدافع نيللي "عشان مش لاقيين راجل، عارف يعني إيه كلمة راجل؟" وفي النهاية ستصف النجمة الرجال الثلاثة بأنهم معقدين ويجب عليهم الذهاب إلى طبيب نفسي.







