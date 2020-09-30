تعرف على موعد حلقة نيللي كريم في "قعدة رجالة"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تحل النجمة نيللي كريم ضيفة في الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة وذلك يوم السبت المقبل 3 أكتوبر حصريًا على OSN، فكيف ستفلت من قبضة الثلاث رجال نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، خاصة بعد تطرق إحداهم إلى أزمة العنوسة.

وخلال الحلقة ستهاجم نيللي كريم النجم قيس الشيخ عبرت نيللي عن وجهه نظرها فالرجال التي تعتمد علي المرأة واستغلالها بانه نطع وبعد تهكم النجم نيقولا معوض حول عدم زواج السيدات.

و ستدافع نيللي "عشان مش لاقيين راجل، عارف يعني إيه كلمة راجل؟" وفي النهاية ستصف النجمة الرجال الثلاثة بأنهم معقدين ويجب عليهم الذهاب إلى طبيب نفسي.


أخبار تهمك

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

03:00 ص

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:41 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟