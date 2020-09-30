ميدو: الأهلي والزمالك سيتأهلان لنهائي إفريقيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أشار أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق ، إلى أن موقف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك جيد للغاية في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأن فرصتهما في العبور للدور النهائي سهلة للغاية.

 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "الأهلي والزمالك موقفهم سهل للغاية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن مستوي الرجاء والوداد يجعل مهمة الفريقين سهلة في العبور إلي نهائي سهل بشكل كبير، وحصد أحدهم اللقب في حالة العبور للنهائي".

 

واضاف، " الأهلي سيعلن عن رحيل رينيه فايلر بشكل كبير عقب نهاية مباراة الترسانة، والبديل بشكل كبير اجنبي".

 

وواصل، " فايلر وضع الأهلي في موقف حرج للغاية، ولكن في هذا التوقيت الأمر نجحت إدارة الأحمر في الاتفاق من أكثر من اسم لخلافته".

أخبار تهمك

مدرب أجنبي يقترب من خلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

12:03 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

05:01 ص

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

03:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟