المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن سعر محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويرغب الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم خلال الصيف الجاري، في ظل المنافسة الشرسة مع فريق ببراميدز والذي يرغب في ضم اللاعب.


وقال بكري سليم خلال تصريحات صحفية، أن سعر محمد إبراهيم لا يقل ثمنه حاليًا عن 40 مليون جنيه مصري.


وتابع سليم، أن محمد إبراهيم يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية عقب انضمامه للفريق الفيومي قادما من فريقه السابق الزمالك.


وأتم سليم، محمد إبراهيم أفضل صانع ألعاب في مصر بفضل مساندة مصر المقاصة له.

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