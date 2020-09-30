ديلي آلي يقترب من الرحيل عن توتنهام

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي استبعد نجم الفريق الإنجليزي ديلي آلي من مباراة الفريق أمام تشيلسي في دور الستة عشر من بطولو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أن مورينيو واصل استبعاد ديلي آلي بعد أن أطاح به من مواجهة نيوكاسل يونايتد الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن قرارات مورينيو تعزز تكهنات رحيل آلي عن توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني البرتغالي كان قد ألمح في حديثه قبل مواجهة تشيلسي أن ديلي آلي قد يتواجد مع توتنهام أمام البلوز لا سيما عقب إصابة نجم هجوم الفريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع ديلي آلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكنه لم يتقدم بعد بأي عرض رسمي.

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