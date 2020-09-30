نجم مانشستر يونايتد على رادار ميلان

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي ميلان الإيطالي أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ميلان مهتم بالتعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 21 عامًا على سبيل الإعارة.





وألمحت الشبكة البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار النجم البرتغالي مع الشياطين الحمر في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن دالوت انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2018 قادمًا من بورتو وخاض مع الشياطين الحمر حتى الآن 34 مباراة فقط وسجل هدف وصنع 3 أهداف آخرين.