نيمار مهدد بالغياب عن مباراة باريس المقبلة بسبب الإصابة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بتقلص في عضلة ربلة الساق اليمنى، لتحوم الشكوك حول مشاركته في مواجهة فريقه أمام آنجيه الجمعة المقبل، في الجولة الـسادسة من "الليجا آ".

 

وكشف النادي الباريسي في بيان رسمي "أجرى نيمار اختبارات مطمئنة كشفت إصابته بتقلص في عضلة ربلة الساق اليمنى خلال مباراة الأحد أمام إستاد ريمس، وسيتم تقييم حالته خلال الـ48 ساعة المقبلة".

 

وكان صاحب الـ28 عاماً عاد للمشاركة مع الـ"بي إس جي" في مباراة إستاد ريمس يوم الأحد الماضي، بعد عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة فريقه أمام أوليمبيك مارسيليا قبل أسبوعين.

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