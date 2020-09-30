جمهور "جان يامان" يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل "السيد الخطأ"





حملة إعتراض عبر السوشيال ميديا أطلقها عُشّاق جان يامان و أوزجي غوريل بعد إنتشار أخبار حول نيّة قناة "فوكس" التي تملك حقوق بث مسلسل "السيّد الخطأ" بوقف عرضه عند الحقلة 14. لكن بالعودة إلى صفحة "فوكس"، لايزال جان و أوزجي جزء من إعلان مسلسلاتهم التي تعرض حالياً ولم يكن هناك أي إعلان رسمي من قبل القناة.





وكان المتابعين على تويتر قد أطلقوا عدة هاشتاغات لإنقاذ المسلسل من الإيقاف مطالبين فرصة إستمرارية عرضه عبر الأنترنت على الأقل.



ويقول بعض المتابعين، بأن "السيد الخطأ" لم يحظى على إهتمام الإعلام التركي بل واجه الكثير من الهجوم والإعتراض منذ بداية عرضه، بالإضافة إلى هذا، هناك العديد من المسلسلات التركية الأخرى التي بدأ عرضها مؤخراً ولا ننسى المسلسل الأكثر شعبية الآن "أنت أطرق بابي" والذي بدأ عرضه بعد السيد الخطأ بأسبوع.











