جمهور "جان يامان" يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل "السيد الخطأ"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حملة إعتراض عبر السوشيال ميديا أطلقها عُشّاق جان يامان و أوزجي غوريل بعد إنتشار أخبار حول نيّة قناة "فوكس" التي تملك حقوق بث مسلسل "السيّد الخطأ" بوقف عرضه عند الحقلة 14. لكن بالعودة إلى صفحة "فوكس"، لايزال جان و أوزجي جزء من إعلان مسلسلاتهم التي تعرض حالياً ولم يكن هناك أي إعلان رسمي من قبل القناة.

وكان المتابعين على تويتر قد أطلقوا عدة هاشتاغات لإنقاذ المسلسل من الإيقاف مطالبين فرصة إستمرارية عرضه عبر الأنترنت على الأقل.

ويقول بعض المتابعين، بأن "السيد الخطأ" لم يحظى على إهتمام الإعلام التركي بل واجه الكثير من الهجوم والإعتراض منذ بداية عرضه، بالإضافة إلى هذا، هناك العديد من المسلسلات التركية الأخرى التي بدأ عرضها مؤخراً ولا ننسى المسلسل الأكثر شعبية الآن "أنت أطرق بابي" والذي بدأ عرضه بعد السيد الخطأ بأسبوع.




أخبار تهمك

تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

03:00 ص

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:41 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟