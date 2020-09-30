صدارة "السعيد" في خطر.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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أصبح عبد الله السعيد نجم بيراميدز مهددًا بفقدان صدارته لترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي والذي يسيطر عليها منذ بداية النسخة الحالية للبطولة، وذلك بعد صيامه عن التهديف منذ تسجيله "هاتريك" في شباك طنطا بالجولة 19 بالبطولة بتاريخ 10 أغسطس الماضي.


وتوقف رصيد أهداف عبد الله السعيد عند 16 هدفًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز، ويلاحقه محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي والذي يحتل المركز الثاني برصيد 12 هدفا، بينما يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري بالمركز الثالث برصيد 11 هدفا.


وحال استمرار صيام "السعيد" عن التهديف في مباريات فريقه المقبلة، سيكون أمام الثنائي محمد شريف وسيف الدين الجزيري فرصة ثمينة للانقضاض على صدارة الهدافين وخطف لقب "هداف" الدوري من نجم بيراميدز في الجولات الأخيرة للبطولة.


وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد مباريات الثلاثاء بالدوري وفوز بيراميدز على الاتحاد:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 11 هدفا.

4- والتير بواليا (الجونة) 10 أهداف.

5- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

6- محمود علاء (الزمالك) 9 أهداف

7- حسام حسن (سموحة) 9 أهداف.

8- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

9- جون آنطوي (بيراميدز) 8 أهداف

10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 7 أهداف.

11- جونيور أجايي (الأهلي) 6 أهداف.

12- باسم مرسي (الانتاج الحربي) 6 أهداف

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