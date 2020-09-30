برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

اقترب نادي برشلونة الاسباني من حسم صفقة اللاعب الدولي الهولندي ديباي من صفوف نادي ليون الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقالت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة برشلونة استقرت على تقديم عرض رسمي لصفوف نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لملعب الكامب نو.





وأضافت التقارير أن الصفقة متوقع حدوثها يوم الجمعة المقبل حيث اتفق النادي الكتالوني مع اللاعب الهولندي على الشروط الشخصية.





يذكر أن كومان مدرب برشلونة أصر على ضم ديباي ليكون بديل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز الذي انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.