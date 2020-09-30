صراع شرس على "الوصافة" وحرب مشتعلة في "القاع".. ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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واصل فريق بيراميدز مطاردة نظيره الزمالك على "وصافة" بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في لقاء الجولة الثلاثين مساء الثلاثاء.


ورفع بيراميدز رصيده إلي 57 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 61 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم أي رصيده الفعلي حاليا 58 نقطة


وكان النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري بشكل رسمي للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويعتلي المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 79 نقطة، ويسعي لتحطيم رقمه القياسي كأكثر فريق تحقيقا للنقاط في موسم واحد بالدوري برصيد 88 نقطة والذي حققه موسم 2017 – 2018.


ولم يقتصر الصراع في جدول الدوري على مركز "الوصيف" فقط، بل هناك حرب شرسة بين 10 أندية تصارع من أجل الهروب من الهبوط للقسم الثاني، والبقاء في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.


وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الثلاثاء وفوز بيراميدز على الاتحاد السكندري:-

1- الأهلي 79 نقطة.

2- الزمالك 61 نقطة.

3- بيراميدز 57 نقطة.

4- المقاولون العرب 52 نقطة.

5- انبي 44 نقطة.

6- سموحة 43 نقطة.

7- المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

9- طلائع الجيش 34 نقطة.

10- نادي أسوان 34 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة.

13- المصري 33 نقطة.

14- وادي دجلة 31 نقطة.

15- الجونة 31 نقطة

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.

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