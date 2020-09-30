كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني يسعى للاستغناء عن 3 لاعبين والتعاقد مع مجموعة جديدة من أجل تدعيم الفريق بلاعبين مميزين.


وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه منذ وصول كومان استغنى عن البرتغالي نيلسون سيميدو والأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش وهناك مجموعة أخرى في الطريق.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يسعون لحسم بعض الصفقات الجديدة من خلال التعاقد مع لاعبين مثل الأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام والهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي ومواطنه جورجينو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من أجل حسم هذه الصفقات يتطلع برشلونة إلى بيع عدد من لاعبيه خاصة أن معظم الأسماء التي تم الاستغناء عنها لم يربح البرسا جراء بيعها باستثناء نيلسون سيميدو الذي انتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو ولكنه ربح من جانب آخر ممثل في الرواتب الكبيرة التي كان يحصل عليها نجوم بحجم سواريز وفيدال وراكيتيتش.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بالتنسيق مع مدربه رونالد كومان يخطط للاستغناء عن ثلاثة لاعبين جدد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ستة أيام في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.


وكشفت الصحيفة الإسبانية عن أسماء 6 لاعبين لا يرغب كومان في استمرارهم ويرحب برحيل ثلاثة منهم سواء بالبيع النهائي أو الإعارة من أجل توفير الأموال في الأيام القليلة القادمة، وهؤلاء اللاعبين هم: المدافع الفرنسي جان كلير توديبو والإسباني رافينيا ألكانتارا والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والمهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت والإسباني كارليس ألينيا واللاعب الشاب الموهوب ريكي بويج الذي يواجه كومان انتقادات حادة من جانب جماهير برشلونة بسبب قرار الاستغناء عنه.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريكي بويج يبقى هو اللاعب الوحيد بين هؤلاء الستة الغير معروض للبيع، حيث أن القرار المتفق عليه داخل النادي هو إعارته فقط أو أن يظل في فريق شباب برشلونة من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

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