عرضان من الدوري الإسباني لضم نجم الزمالك

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك دخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الإسبانية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن كلا من رايو فايكانو وإلتشي الذي يلعب في الدوري الإسباني الممتاز يرغبان في التعاقد مع مصطفى محمد الذي أبدى رغبته في الرحيل.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رايو فايكانو يعمل على حسم ثلاث صفقات قبل أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، وهي التعاقد مه ظهير أيسر وجناح ومهاجم صريح.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رايو فايكانو استهدف التعاقد مع مصطفى محمد لتدعيم مركز الهجوم كما أن فكرة الاحتراف في إسبانيا تثير اهتمام النجم المصري البالغ من العمر 23 عامًا.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مصطفى محمد تألق بشكل لافت في كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا بعد تسجيله أربعة أهداف ليصبح هدافا للبطولة التي تُوج بها منتخب مصر الأولمبي.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مصطفى محمد يملك على طاولة المفاوضات العديد من العروض الاحترافية في أوروبا والتي من شأنها قد تساعده على التطور والبحث عن مجد جديد يُضاف إلى مسيرته.


وكشفت الصحيفة الإسبانية أن رايو فايكانو ليس لديه أزمة في التعاقد مع لاعبين أجانب، حيث يمتلك مركز شاغر فيما يتعلق بعدد اللاعبين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.


ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مصطفى محمد لفت أنظار فنربخشة وجالطة سراي التركيين للتعاقد معه ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفض فكرة احتراف النجم المصري في تركيا وذلك لأسباب سياسية.

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