حنان مطاوع: لم أتوقع هذا النجاح لـ"أمل حياتي"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن حكاية "أمل حياتي"، قائلًة عندما عُرضت علي الحكاية التي جسدتها وشخصية "أمل"، كانت في البداية مجرد فكرة وأعجبتني بشدة لأنها قصة اجتماعية بسيطة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن "أمل" فتاة تشبه الجميع وما يميز الشخصية أنها تشبه الكثير من البنات المصريات الكادحات، وتعطي أمل طاقة للمحبطين، لأنها بنت من الطبقة المتوسطة. وبعد أن تعاقدنا بدأنا جلسات عمل وتولدت تفاصيل الشخصية والعمل.

وقالت: "الحمد لله كانت ردود الفعل أكبر مما تخيلت على كافة المستويات خاصة من جمهور الشارع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أسعدني.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى توقعاتها لنجاح العمل فأنها لا تؤمن بالتوقعات، ولا تضع أي حسابات مسبقة، أنا فقط أجتهد بشكل كبير في عملي ثم أترك كل شيء على الله، وفي النهاية التوفيق من عند الله.


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