كاتب: سكوت الغرب على تركيا يثير الكثير من علامات الاستفهام (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد ناجي قمحة، المحلل السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مثير للفوضى، مستخدمًا المليشيات الإرهابية لتحقيق أغراضه، لافتًا إلى أن "أردوغان" تدخل بصورة غير مبررة في الصراع الأذربيجاني الأرميني على بعض المناطق الحدودية.

وتابع "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الغرب ينبغي أن يلتفت لهذا الصراع، لأنه يعتبر امتداد لصراع على الغاز المنتشر في هذه المناطق، وسكوت الغرب على ما تقوم به تركيا من نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة، يثير الكثير من علامات الاستفهام

ولفت إلى أن مصر وضعت حدود واضحة لأنقرة في ليبيا"سرت-الجفرة"، وفي البحر المتوسط من خلال تدشين منظمة شرق المتوسط للغاز، ولم تستطيع أنقرة أن تتجاوز الخطوط المصرية.

هذا وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة غضب من روسيا والاتحاد الأوروبي من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر ميليشيات مسلحة في أذربيجان، حيث نقل قرابة نحو 4000 مقاتل من سوريا إلى أذربيجان لمساعدتها في حربها ضد أرمينيا.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن سبب تدخل تركيا في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا هو وجود مصالح بين تركيا وأذربيجان في نقل الغاز.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان يواصل إرسال ميليشياته إلى مناطق أخرى بالرغم من أن بلاده تواجه مشاكل داخلية وانخفاض في الليرة التركية، موضحا أن أردوغان ليس له أصدقاء في المنطقة أو الإقليم أو العالم سوى تميم.

وأشار موسى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بنقل قاعدة أنجرليك الموجودة في تركيا إلى اليونان، ما يعد صفعة على وجه أردوغان.

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