الظهور الأول لباتشيكو.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري في الدوري

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الحالي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به موقعة الفريق أمام مضيفه المصري البورسعيدي.


وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة ال31 في إطار مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، والتي ستقام مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، على ملعب السويس الجديد.


ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز، برصيد61 نقطة، أما عن المصري البورسعيدي فيتواجد في المرتبة الثالث عشر، برصيد 33 نقطة.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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