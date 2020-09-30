محام يتهم رئيس حزب بالحصول على 6 آلاف جنيه لترشيحه في الانتخابات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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ورد لقسم مدينة نصر أول، بلاغا من محمد حماده محمود، محام مقيم عرب الطوايلة، بالمطرية في محافظة القاهرة، بتضرره من اللواء طارق المهدي عبدالتواب، والمدعو جمال تهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة بسبب حصولهما منه على ٦ آلاف جنيه نظير طرح اسمه ضمن مرشحي القائمة، وعدم تنفيذهما وعدهما ورفضهما تسليمه ملفه الانتخابي.

إلى ذلك، تبلغ لقسم شرطه قصر النيل بتاريخ 25 ديسمبر من المدعوة دينا سمير الدسوقي، لتضررها من أكمل قرطام، ومدحت الحوفي منسق قائمة الاختيار بمنطقه شرق الدلتا، لقيامهما بالحصول على مبلغ مالي منها قدره ٢٥ ألف جنيه، نظير طرح اسمها ضمن مرشحي القائمة المشار إليها وعدم تنفيذهما ذلك، ورفضهما تسليمها الملف الانتخابي الخاص بها.

من جانبها، ترددت "الدسوقي"، على مقر الرئيسي لحزب المحافظين، حاملة لافتة ورقية بخط اليد، مدون عليها عبارة: "حزب المحافظين نصب عليا ومش عاوزين يدوني ملفي الانتخابي.. انجدني ياريس.. رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي".

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