"الإبراشي" ناعيًا أمير الكويت: رحل عميد الدبلوماسية العربية (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قدم الإعلامي وائل الإبراشى، العزاء للشعب الكويتي والأمة العربية في وفاة أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر.

وقال "الإبراشي"، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إن "الشيخ الصباح الأحمد الجابر من الشخصيات التي أسهمت في الكثير من الأزمات التي لا تتعلق بالكويت أو بعالمنا الإسلامي ولكن امتد التأثير إلى قضايا عالمية مختلفة ومتعددة منذ أن كان عميدا للدبلوماسية العربية وهو وزيرا للخارجية ثم وزيرا للبلاد".

وتابع الإعلاميي: "سياسات الكويت دائما لها محاور خاصة بها، وبالتالي هنا العالم كله يتابع الأنباء المتعلقة بوفاة الشيخ صباح على اعتبار أن لها تأثيرا كثيرة ومتعددة".

وأردف: "صحيح الكويت هتستمر على نفس النهج، ولكن فقدان الشخصيات بثقلها لابد أن يحدث تأثيرا، ويكون كبيرا مع شخصيات بهذا النوع، اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهم كل محبيه الصبر والسلوان".

هذا، ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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وفاة امير الكويت وفاة الشيخ صباح بوابة الفجر الفجر الشيخ أحمد الصباح

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