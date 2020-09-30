خبير أمني: الجيش المصري حازم في منطقة الشرق الأوسط

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، تعليقا على انضمام الغواصة الرابعة S- 44 ألمانية الصنع للقوات البحرية، قائلًا إن ثورة 30 يونيو غيرت في الكثير من المفاهيم العسكرية في المنطقة، حيث كانت تتسم المنطقة سابقًا بالهدوء والاستكانة.



وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ثورة 30 يونيو جعلت التحديات تختلف، وأصبح هناك تحديات صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فكر في تغيير كل مكونات القوات المسلحة انطلاقًا من ذلك.



وأشار إلى أنه تم إضافة 125 كيلو في ترسيم الحدود البحرية، وأنه تم تدريب المقاتل المصري على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بكافة أشكالها، مؤكدًا أن الجيش المصري حازم في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بالكامل.



جهود تطوير القوات المسلحة

استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية، احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209 1400) ألمانية الصنع والتي ستنضم قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة " تيسين كروب " بمدينة كييل الألمانية.



وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية إنضم ثلاثة منها للخدمة بالقوات البحرية طبقًا لبرنامج زمني محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.



وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التى أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة وإقتدار.



ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال الكلمة التى ألقاها تحية وتقديرالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصرى على آخر غواصة S-44 من طراز (209 1400).



وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق فى دخول سلاح الغواصات كأول دولة فى الشرق الأوسط إفريقيًا.



وأشار إلى الجهد المضنى الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالًا من الأطقم العاملة مستقبلًا.