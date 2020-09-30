لأول مرة والدة ميار شريف تكشف كواليس حديثها مع محمد صلاح

كشفت والدة ميار شريف نجمة التنس المصرية لأول مرة عن كواليس حديث والدتها مع محترفنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

وأكدت آمال ثابت والدة ميار شريف لاعبة التنس المصرية، أن نجلتها لها نظام معين في حياتها الخاص، حيث تتدرب في مواعيد وتتناول الطعام في مواعيد محددة لدرجة أنها في بعض الأوقات لا تستطيع التواصل معها عبر الهاتف.

وأكدت آمال ثابت في تصريحات لبرنامج "الماتش"، أن حديث نجلتها مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول رفع من روحها المعنوية بشكل كبير قبل مشاركتها في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.

وتابعت أن نجلتها ظهرت في بطولة رولان جاروس وكأنها تشارك في البطولة منذ سنوات، مشيرة إلى أن نجلتها تضع هدف لنفسها في البطولة.