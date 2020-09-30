موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء غدًا الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وكان برشلونة قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام فياريال، في افتتاحية مباريات البارسا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، على أرضية ملعب بالايدوس، معقل الأخير.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني.